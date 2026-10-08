Частина Києва може залишитися без води

На правому березі Києва знизився тиск у водопровідних мережах, через що в окремих будинках можливе тимчасове припинення подачі води.

Про це повідомила КМДА з посиланням на "Київводоканал".

Перебої спостерігаються у Святошинському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському та Печерському районах.

Фахівці "Київводоканалу" вживають заходів для відновлення стабільного водопостачання. Причини зниження тиску та строків відновлення в повідомленні не уточнили.

Питну воду мешканці можуть набрати в бюветах. Розташування найближчих комплексів можна перевірити на мапі "Київводфонду".

Нагадаємо:

Зранку 8 жовтня за командою НЕК "Укренерго", у Києві та деяких районах області запровадили екстрені відключення світла.

Згодом стало відомо, що енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через пошкоджені мережі – обсяги відключень світла зросли до трьох черг.

Ввечері 8 жовтня о 17:30 у Києві скасували екстрені відключення електроенергії та повернулися до стабілізаційних графіків. Майже після цього зупинилося метро та громадський транспорт.

Києві через російську атаку знову сталося аварійне відключення електроенергії — приблизно через годину й 18 хвилин після повідомлення про повернення до графіків.