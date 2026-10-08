Енергетики пояснили перебої зі світлом у Києві

Російський обстріл спричинив вимкнення кількох елементів електричної мережі, яка живить Київ, через що значна кількість споживачів в окремих районах столиці залишилася без стабільного електропостачання.

Про це повідомило Міненерго.

Енергетики відновлюють живлення знеструмлених споживачів. У відомстві зазначили, що це потребуватиме часу.

Мешканців, у яких є електроенергія, закликали споживати її ощадливо.

Міненерго також попросило користуватися перевіреними джерелами та не поширювати матеріали, які можуть допомогти ворогу.

Інформацію про наслідки атак і стан енергосистеми відомство публікує без зайвої деталізації.

Нагадаємо:

Зранку 8 жовтня за командою НЕК "Укренерго", у Києві та деяких районах області запровадили екстрені відключення світла.

Згодом стало відомо, що енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через пошкоджені мережі – обсяги відключень світла зросли до трьох черг.

Ввечері 8 жовтня о 17:30 у Києві скасували екстрені відключення електроенергії та повернулися до стабілізаційних графіків. Майже після цього зупинилося метро та громадський транспорт.

Києві через російську атаку знову сталося аварійне відключення електроенергії — приблизно через годину й 18 хвилин після повідомлення про повернення до графіків.