В Україні стартує програма бронювання коштів для компенсації втраченого житла на ТОТ

В Україні 1 травня стартує бронювання коштів за житловими ваучерами для ВПО з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, йдеться про новий етап програми єВідновлення – "Житло для ВПО з ТОТ". Рішенням уряду на програму наразі передбачено 6,6 млрд грн. Це дозволить першочергово забезпечити житлом близько 3 300 родин.

"Заявники, які вже отримали позитивне рішення комісії, подають заявку на бронювання через Дію. За наявності фінансування оператор програми – Укрпошта – протягом 5 днів надсилає повідомлення про успішне бронювання", – пояснює міністр.

Він зазначив, що після підтвердження коштів у людини є 60 днів, щоб придбати житло – квартиру чи будинок, інвестувати в будівництво або використати кошти як перший внесок за іпотекою.

Черга формується автоматично – за датою і часом подання заявки. Якщо кошти не використані протягом 60 днів, вони повертаються в систему і переходять наступним у черзі, підкреслив Кулеба.

Житловий ваучер діє 5 років і гарантує фінансування придбання житла в межах визначеної суми.

Про старт бронювання зареєстрованим заявникам прийде сповіщення у Дії, додав міністр.

