В Україні розширили програму підтримки для ВПО: що змінилось

В Україні розширили програму допомоги на дітей ВПО та непрацездатних людей, які опинилися в найскладніших обставинах.

Про це повідомляє пресслужба порталу "Дія".

Що змінилось:

1. Виплати для підтримки найбільш вразливих категорій переселенців збільшили з 24 до 30 місяців.

2. Допомога для дітей ВПО буде надходити незалежно від доходу батьків.

3. Тепер люди, яким припинили виплату через перевищення доходу, можуть подати документи на перегляд виплат.

Йдеться, що у 2026 році максимальний дохід на одну людину — 10 380 грн.

"Важливо: встигніть подати заяву про перегляд допомоги до 1 травня, щоб отримати виплати за попередні періоди, — від початку року", – наголосили в "Дії".

Як отримати:

Якщо оформлюєте статус ВПО, скористайтесь комплексною послугою в застосунку Дія.

Якщо вже маєте статус ВПО, подавайте заяву про отримання допомоги на порталі Пенсійного фонду.

Нагадаємо:

В Україні від 1 квітня тривають виплати цільових 1500 грн для вразливих категорій – пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, отримувачі базової соцдопомоги, ВПО серед отримувачів соцвиплат, багатодітні сім'ї, одинокі матері.