Житлові ваучери для ВПО: більшість купує житло на вторинному ринку

Вже 160 родин, які через війну втратили дім і були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій, придбали нове житло в межах програми "єВідновлення", 87% житла придбали на вторинному ринку.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Йдеться про механізм житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб з ТОТ, які мають статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни.

"Люди самостійно обирають, де будувати нове життя. Механізм охоплює різні регіони України – від Київщини до Закарпаття", – написав міністр у Телеграм.

Станом на зараз найбільше житла придбано у Київській області – 61 ваучер на понад 121 млн грн. Далі – Дніпропетровщина (29 ваучерів на 58 млн грн), Миколаївщина (20 на 40 млн грн), Київ (16 на 32 млн грн) та Одещина (9 на майже 18 млн грн).

Загалом житлові ваучери використані у 14 регіонах України.

Понад 91% придбаного житла – квартири. Ще близько 8% – приватні будинки. Майже 87% житла придбано на вторинному ринку.

"Це означає, що механізм працює на реальному ринку нерухомості та дозволяє родинам самостійно обирати житло відповідно до своїх потреб", – наголосив Кулеба.

Водночас понад 860 угод передані на оплату, і найближчим часом ще сотні українських родин отримають власне житло, пообіцяв чиновник.

Загалом на участь у програмі подано більше 39 000 заяв. Із них понад 30 000 вже отримали погодження місцевими комісіями.

"Працюємо над залученням додаткового фінансування, щоб розширювати програму і дати можливість ще більшій кількості українців повернути собі головне – власний дім", – додав міністр.

