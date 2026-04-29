Ще 20 тисяч родин в Україні отримають компенсацію на ремонт житла після атак РФ

Уряд виділив 2 млрд грн на додаткове фінансування програми єВідновлення, тому ще майже 20 тисяч родин зможуть отримати компенсацію на ремонт житла, пошкодженого через російські атаки.

Про це повідомили очільниця уряду Юлія Свириденко та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Йдеться, що кошти спрямовані з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії і підуть на безповоротні виплати громадянам для ремонту домівок.

Фінансування розподілено за двома напрямами: 1.3 млрд грн – на швидкі ремонти (до 200 000 грн на об'єкт) і 0.7 млрд грн – на складніші відновлювальні роботи (до 350 000 грн для квартир і до 500 000 грн для приватних будинків).

За словами Кулеби, загалом пошкоджено понад 3 мільйони домогосподарств – це близько 14% усього житлового фонду країни.

Він поінформував, що майже 139 000 родин вже отримали компенсації на загальну суму 13.5 млрд грн. Подано понад 212 000 заяв.

Середній розмір виплат становить близько 70 000 грн для базових ремонтів і понад 340 000 грн – для більш складних відновлювальних робіт, зазначив міністр.

