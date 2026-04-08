Житлові ваучери для ВПО: у Мінрозвитку розповіли, як формуватиметься черга

У Мінрозвитку розповіли, як формується черга на бронювання коштів за житловими ваучерами для ВПО з ТОТ, і що відбувається, якщо отримувач не встигне витратити нараховані кошти.

Про це йдеться у публікації на сайті Міністерства розвитку громад та територій України.

Бронювання коштів за житловими ваучерами стартує незабаром, повідомляє міністерство.

Ідеться про ваучери для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Кошти спеціального фонду державного бюджету спрямують на новий компонент програми "єВідновлення", уряд уже виділив на це 6,6 млрд грн, нагадує відомство.

Отримувачі зможуть використати їх для придбання житла на первинному або вторинному ринку, інвестування в новобудову у тому числі на сплату першого внеску погашення платежу за іпотечним кредитом.

Після подачі заявки система автоматично ставить її у електронну чергу за датою та часом. Оператор, коли є кошти на рахунку, автоматично бронює їх у порядку черги, зазначено у повідомленні.

"У вас є 60 днів, щоб витратити кошти. Якщо не використали, вони автоматично переходять наступному в черзі", – застерігає Мінрозвитку.

Втім, якщо кошти не використані, заявку можна надіслати повторно та знову стати в чергу.

Якщо ж фінансування не вистачило, заявка лишається у черзі до наступного надходження коштів, пояснили у міністерстві.

