Уряд виділив понад 7 мільярдів гривень на житло для ВПО з окупованих територій

Уряд виділив понад 7 млрд грн на житло для переселенців з окупованих територій

Уряд виділив додаткові 7,7 млрд грн на фінансування житлових програм для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

6,6 млрд грн підуть на фінансування програми "єВідновлення" для ВПО з окупованих територій.

"Ці кошти забезпечать житло для понад 3300 родин, які мають статус учасника бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни", – пише Свириденко.

Держава надаватиме житлові ваучери на 2 млн грн на сім'ю, домівка якої залишилася на окупованих територіях. За ваучерами можна придбати житло, сплатити перший внесок чи погасити іпотечний кредит на новобудову.

Подати заявку на єВідновлення можна через "Дію". Також найближчим часом з'явиться можливість зробити це в ЦНАПах або в нотаріусів.

Віцепрем'єр з відновлення України та міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зазначив, що на програму подано вже понад 32 тис. заяв, з яких майже 20 тис. отримали позитивні рішення комісій у громадах.

Кабмін також планує залучити додаткові 80 млн євро від Банку розвитку Ради Європи для фінансування програми житла для переселенців.

Ще 1,1 млрд грн уряд виділив на будівництво соціального житла для мешканців окупованого Маріуполя, які втратили домівки через війну. Житло зможуть отримати 505 маріупольських родин.

