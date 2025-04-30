В Польше задержали подозреваемую по делу об отмывании миллиардов через IBOX банк

В Польше правоохранители задержали директора одного из департаментов АО "Айбокс банк" Ирину Цыганок, которая была объявлена в международный розыск по делу о "мискодинге" (умышленное неправильное кодирование банковских операций) на 5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономических расследований.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции Цыганок, которая долгое время скрывалась от органов досудебного расследования.

Как сообщалось, в июле 2023 года Ирине Цыганок и владелице "Айбокс банка" Алене Шевцовой сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Уголовного Кодекса.

По данным следствия, они помогли подпольным онлайн-казино "отмыть" почти 5 млрд грн. Для реализации схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, которые открыли счета в указанном финучреждении.

На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали оплату несуществующих товаров и услуг.

Розыск других фигурантов дела, в частности Алены Шевцовой, продолжается.

Напомним:

Детективы БЭБ сообщили о подозрении высокопоставленным чиновникам банка, в том числе его совладелице Шевцовой. Она была объявлена в розыск, поскольку женщина скрывается за границей.

Лычаковский районный суд г. Львова удовлетворил ходатайство детективов Бюро экономической безопасности об осуществлении специального досудебного расследования по делу владелицы Ibox bank Шевцовой и ее пособниц. Кроме Цыганок, также речь шла о сообщнице Зое Нестеровской.

"Финансовая Компания Лео" Алены Шевцовой вместе с IBOX банком разработали схему, которая позволяла игорному бизнесу уклоняться от уплаты налогов.

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