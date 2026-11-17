На Житомирщині викрили масштабне підпільне виробництво сигарет: на фабриці щодня могли виготовляти до 300 тисяч пачок сигарет під виглядом продукції відомих міжнародних брендів, а щомісячний тіньовий дохід міг перевищувати мільярд гривень.

Про це розповів директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський.

"До 300 тисяч пачок сигарет щодня, або до 9 млн на місяць. Потенційний тіньовий дохід – понад 1 млрд грн щомісяця. Такі масштаби мала підпільна фабрика на Житомирщині, яку викрили наші детективи", – написав він у Телеграм.

Слідством встановлено, що група осіб облаштувала у складському приміщенні дві автоматизовані виробничі лінії потужністю близько 2 тисяч сигарет за хвилину кожна.

Обладнання забезпечувало повний цикл виготовлення та пакування продукції, яку маркували позначеннями відомих міжнародних брендів без марок акцизного податку.

Фабрику оснастили промисловими генераторами, технічним обладнанням і запасами сировини, а для працівників облаштували місця проживання. Це дозволяло працювати фактично цілодобово та виготовляти до 9 млн пачок сигарет на місяць.

Працівники бюро вилучили дві виробничі лінії, 123 тисячі пачок сигарет, 39 ящиків тютюну та майно загальною вартістю понад 120 млн грн.

"Поки легальні виробники інвестують у виробництво та сплачують податки, підпільні фабрики заробляють на незаконному обігу сигарет. Це створює нерівні умови конкуренції та шкодить легальному ринку", – зауважив Цивінський.

Тому завдання БЕБ – не просто зупинити фабрику, а зруйнувати схему її роботи, зазначив він.

Нагадаємо:

Раніше на Черкащині сімом учасникам групи, які налагодили незаконне виробництво сигарет у промислових масштабах, повідомили про підозру.

На Львівщині викрили підпільну фабрику на 70 тисяч пачок сигарет на добу: про підозру повідомили дев'ятьом учасникам групи.

На Закарпатті викрили масштабне підпільне виробництво алкоголю: під виглядом продукції відомих українських брендів його постачали до продуктових магазинів області.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо осіб, які підпільно виробляли у Кривому Розі контрафактні цигарки і алкоголь.