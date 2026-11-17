NOVA завершила угоду з придбання БТА Банку
Група компаній NOVA завершила угоду з придбання АТ "БТА Банк" і переходить до наступного етапу – інтеграції з NovaPay та підготовки до роботи під новим брендом – NovaBank.
Про це повідомили у пресслужбі групи компаній NOVA.
"Поєднання технологічних можливостей NovaPay та банківської ліцензії дозволить масштабувати фінансові сервіси для бізнесу й приватних клієнтів як у цифровому форматі, так згодом і у фізичній мережі відділень", – говориться у повідомленні.
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Оновлення відбуватимуться безшовно: без зміни умов обслуговування, із повним збереженням чинних договорів та зобов'язань перед поточними клієнтами, додали у компанії.
Група NOVA вже працює у найвіддаленіших селах, на прифронтових та звільнених територіях, а також у депресивних регіонах.
Тепер NovaBank забезпечить відкриє доступ до фінансових послуг для людей та малого бізнесу у громадах, де поки немає цифрових сервісів чи відділень універсальних банків, зазначили у компанії.
Нагадаємо:
У червні стало відомо, що Nova підписала з БТА Банком меморандум про подальшу купівлю установи та створення на її основі банку фінансової інклюзії.
Тоді група планувала після придбання відмовитися від повноцінної банківської ліцензії БТА Банку й отримати обмежену.
Національний банк погодив купівлю 100% БТА Банку співвласниками "Нової пошти" Володимиром Поперешнюком та В'ячеславом Климовим через компанії групи Nova.