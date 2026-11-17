Група компаній NOVA завершила угоду з придбання АТ "БТА Банк" і переходить до наступного етапу – інтеграції з NovaPay та підготовки до роботи під новим брендом – NovaBank.

Про це повідомили у пресслужбі групи компаній NOVA.

"Поєднання технологічних можливостей NovaPay та банківської ліцензії дозволить масштабувати фінансові сервіси для бізнесу й приватних клієнтів як у цифровому форматі, так згодом і у фізичній мережі відділень", – говориться у повідомленні.

Оновлення відбуватимуться безшовно: без зміни умов обслуговування, із повним збереженням чинних договорів та зобов'язань перед поточними клієнтами, додали у компанії.

Група NOVA вже працює у найвіддаленіших селах, на прифронтових та звільнених територіях, а також у депресивних регіонах.

Тепер NovaBank забезпечить відкриє доступ до фінансових послуг для людей та малого бізнесу у громадах, де поки немає цифрових сервісів чи відділень універсальних банків, зазначили у компанії.

Нагадаємо:

У червні стало відомо, що Nova підписала з БТА Банком меморандум про подальшу купівлю установи та створення на її основі банку фінансової інклюзії.

Тоді група планувала після придбання відмовитися від повноцінної банківської ліцензії БТА Банку й отримати обмежену.

Національний банк погодив купівлю 100% БТА Банку співвласниками "Нової пошти" Володимиром Поперешнюком та В'ячеславом Климовим через компанії групи Nova.