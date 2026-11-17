Отримана журналістами інсайдерська інформація пролила світло на те, як Deutsche Bank обслуговує російських олігархів, на слабкі місця у корпоративному управлінні банку і недоліки у сфері комплаєнсу, а після появи інформації у медіа акції банку впали на 6%.

Про це пише Financial Times.

Deutsche Bank планував розширення бізнесу в Росії, хоча у команді застерігали про порушення нормативних вимог щодо клієнтів банку, пов'язаних із Кремлем. Банк також обробив майже 600 млн доларів підозрілих платежів, пов'язаних із скандальним Джеффрі Епштейном, говориться у публікації.

"Електронні листи, внутрішні розслідування, протоколи засідань ради директорів, файли і журнали чатів співробітників проливають нове світло на кар'єру та лідерство генерального директора Крістіана Зевінга (Christian Sewing), який очолив банк у 2018 році і якого вважають тим, хто вивів банк з кризи, забезпечивши рекордний прибуток", – пише видання.

З файлів видно, як банк працював із клієнтами-мільярдерами й олігархами і які рішення ухвалював генеральний директор Крістіан Зевінг, зауважує FT.

Розслідування виявило "бухгалтерські хитрощі" та "раніше невідомі деталі стосунків банку з педофілом Джеффрі Епштейном і президентом США Дональдом Трампом".

Розслідування координувала Barracuda Media, південноафриканська неприбуткова організація, з підтримкою Центру даних і досліджень (DARC) у Німеччині. Журналісти FT ознайомилися з файлами, які отримали також інші світові медіа.

"Саме стосунки Deutsche Bank з олігархами та російськими грошима особливо спонукали двох інформаторів скопіювати масив інформації та поділитися ним з індійським журналістом Джозі Джозефом і південноафриканською журналісткою Хадіджею Шариф", – зазначено у публікації FT.

З 2012 року Deutsche Bank виплатив 18,6 млрд євро для врегулювання звинувачень у порушеннях у зв'язку з низкою скандалів, які включали маніпуляції на ринку, відмивання російських грошей, слабкий контроль тощо.

У Deutsche Bank виправдовуються, що питання, які підняли внаслідок витоку документів, "датуються багатьма роками тому" і зараз це "інший банк". І з 2019 по 2025 рік було інвестовано 7 млрд євро в удосконалення систем контролю. І ринок, ключові регулятори та наглядові органи визнали прогрес.

Тим не менш, FT пише, що банк "планував розширення свого сумнозвісного бізнесу в Росії, ігноруючи побоювання своєї команди з питань дотримання нормативних вимог щодо клієнтів банку, пов'язаних із Кремлем".

А перелік недоліків у сфері комплаєнсу, слабких місць у корпоративному управлінні, некомпетентності свідчать про те, що Deutsche Bank "фактично діяв поза законом".

У Deutsche Bank визнають, що порушення вимог час від часу знову спливали на поверхню і раніше. "Враховуючи спадковий характер цих питань, будь-який потенційний фінансовий вплив не має бути значним, якщо він взагалі буде," запевнили у банку.

Нагадаємо:

Раніше Національний банк Сербії (НБС) відкликав ліцензію в одного з найбільших банків, Alta, який обслуговував значну частину росіян у країні.