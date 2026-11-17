Слідчі прокуратури Мілана заявили, що недоліки систем контролю італійської філії необанку Revolut сприяли прихованню та переведенню капіталу на суму 76,5 млн євро. На один рік італійський підрозділ Revolut буде переведений під судове управління.

Про це пише Euronews.

Таке рішення прийняв суд Мілана за клопотанням прокурора Паоло Сторарі після розслідувань, які виявили серйозні проблеми в системі протидії відмиванню грошей цифрового банку, включаючи "відносини між кредитною установою та особами, щодо яких ведеться слідство або засуджені за переступ активів у злочинах щодо обтяжені мафіозним методом чи сприянням мафії".

За даними прокуратури, надаючи доступ до фінансової системи особам, які у багатьох випадках також є об'єктом особистих чи майнових превентивних заходів, було сприяння проведенню операцій з переведення, приховування або відволікання капіталу на загальну суму 76,5 мільйона євро.

Представник необанку заявив, що Revolut співпрацюватиме з владою. Протягом 60 днів банк має підготувати план заходів для усунення виявлених проблем. Наступне засідання суду призначене на 25 лютого 2027 року.

Видання вказує, що необхідність "програми оздоровлення" із запровадженням судового управління пов'язана також із тим, що проблеми Revolut охоплюють період з 2021 по 2026 рік та стосуються різних сегментів, клієнтів та схем.

Прокуратура зазначає, що невиконання обов'язкових перевірок щодо боротьби з відмиванням коштів сформувало "стійку управлінську модель", яка дозволила приховати фінансові потоки майже на 42 мільйони євро в період з 2021 року до нинішнього.

Ці дії носять повторюваний і комбінований характер з надходженнями значних сум, їх негайним дробленням та переказом, використанням готівки, конвертацією валюти, відправкою на зарубіжні рахунки чи криптоактиви.

Ці операції викликали тривогу в низці інших установ, але не в Revolut.

Розслідування окружної антимафійської прокуратури (Dda) розпочалося після двох окремих перевірок оперативно-економічного відділу Фінансової гвардії.

Як повідомляє Ansa, серед імен італійських клієнтів банку є, зокрема:

Мауріціо Понзоні, який полягає у ділових відносинах з лідером калабрійської мафії у Ломбардії Вінченцо Рісполі. Розслідування дозволило відновити рух коштів мережі італійських та зарубіжних компаній, які нібито пов'язані з "кланом Греко", відомим торгівлею зброєю та наркотиками.

Нагадаємо:

Британський необанк Revolut призупинив надання послуг резидентам України через вимоги місцевого законодавства.