Розкрадання на ремонті медуніверситету: БЕБ встановило додаткові обставини

Бюро економічної безпеки встановило додаткові обставини ймовірної розтрати бюджетних коштів під час капітального ремонту фасаду корпусу медичного університету у Києві, наразі ректор, проректору та заступник ректора отримали підозри.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, а також Київська міська прокуратура.

Йдеться про Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, де виявили переплату понад 13,7 млн грн за ремонт фасаду.

"У межах кримінального провадження трьом посадовцям університету повідомлено про підозри: ректору, проректору з науково-педагогічної роботи та економічних питань, а також заступнику ректора з господарських питань", – зазначено у повідомленні.

За даними слідства, підприємство, яке у 2020 році виграло тендер, не відповідало вимогам закупівлі: не мало необхідних ліцензій і дозвільних документів на будівельні роботи. За висновком експертизи, ремонт фасаду виконали з грубими порушеннями будівельних норм і правил та неякісно.

"Один з посадовців вищого навчального закладу, діючи за попередньою змовою з іншими службовими особами, візував ці акти, сприяючи їх підписанню та оплаті коштом університету", – розповіли у прокуратурі.

"Інший посадовець не забезпечив технічного нагляду від початку робіт: договір на його здійснення уклали лише після прийняття та оплати восьми актів. Не організувавши належної перевірки обсягів і вартості ремонту, він підписав акти та платіжні доручення, внаслідок чого підрядникові перераховано кошти", – зазначили там.

Ректору інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, проректору повідомили про підозру у організації вчинення кримінального правопорушення та розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Заступнику ректора з господарських питань раніше повідомили про підозру у пособництві у вчиненні кримінального правопорушення та розтраті майна.

Раніше повідомлялося, що за даними УП у правоохоронних органах, підозру вручили ректору університету НМУ імені Богомольця Юрію Кучину і проректору з економічних питань Володимиру Титикалу.

Нині, за даними УП у правоохоронних органах, підозру в пособництві в розтраті бюджетних коштів отримав Юрій Богдан, який на час вчинення інкримінованих дій обіймав посаду заступника ректора з господарських питань.

"Суд обрав проректору запобіжний захід у вигляді застави та відсторонив його від посади", – інформує БЕБ.

До суду скеровано клопотання щодо ректора та заступника ректора про застосування запобіжних заходів у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також про відсторонення їх від займаних посад.

Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюють досудове розслідування. Оперативний супровід — ГУ СБУ у м. Києві та Київській області. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Нагадаємо:

Рвніше повідомлялося, що двом посадовцям Національного медичного університету у Києві повідомлено про підозру: обсяги та вартість ремонту навчального корпусу завищувалися, при чому підрядник не мав дозволу на виконання робіт.

Раніше працівнику одного зі столичних університетів повідомили про підозру за фактом пособництва в заволодінні грошима, виділеними на ремонт укриття у гуртожитках. Університету завдано збитків на понад 1,2 млн гривень.