ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) знизив прогноз зростання економіки України (ВВП) на 2025 рік на 1,2 відсоткових пункти.

Про це повідомляє ЄБРР у звіті "Регіональні економічні перспективи".

Наразі прогноз зростання становить 3,5%, тоді як вересневий звіт передбачав 4,7%. Цей перегляд є наслідком тривалого економічного тиску через повномасштабну війну з Росією та зростання інфляції в країні.

Попри ці труднощі, у звіті йдеться, що в 2024 році українська економіка зросла на 3,0%, що є значним досягненням на фоні війни.

Однак друга половина 2024 року показала уповільнення економічного зростання з понад 5,0% у першій половині року до близько 2,0% у другій. Вищі ціни на електроенергію, корекція тарифів на комунальні послуги та знецінення гривні стали основними чинниками, що вплинули на зростання інфляції.

Очікується, що стійкість та адаптивність українського бізнесу, добре функціонуючий Чорноморський торгівельний коридор та збільшення військових закупівель вітчизняними підприємствами сприятимуть економічному зростанню.

У 2025 році Україна продовжить боротьбу з бюджетним дефіцитом, який прогнозується на рівні 19,4% ВВП. Він буде повністю профінансований коштом зовнішнього бюджетного фінансування у розмірі 38,4 млрд дол.

Ця сума включає 13,7 млрд дол від ЄС в рамках Механізму розширеного фінансування України, 22,0 млрд дол від країн G7 на основі надходжень від заморожених російських активів та 2,7 млрд дол від МВФ.

Прогнозується, що економіка України зросте на 5,0% у 2026 році за умови, що цього року буде досягнуто домовленості про припинення бойових дій.

Нагадаємо:

Зростання валового внутрішнього продукту в Україні в січні склало 1,5%.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зростання ВВП України в 2024 році на 3%, але погіршив його на 2025 рік із 6% до 4,7%.

Міністерство економіки підбило підсумки державних програм економічного розвитку за 2024 рік. Зокрема, програма "Національний кешбек", яка мала на меті підвищити споживчий попит, забезпечила приріст у 0,001% ВВП.