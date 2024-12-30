"Національний кешбек" приніс 0,001% зростання ВВП — Мінекономіки
Міністерство економіки підбило підсумки державних програм економічного розвитку за 2024 рік. Зокрема, програма "Національний кешбек", яка мала на меті підвищити споживчий попит, забезпечила приріст у 0,001% ВВП.
Про це повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на дані Міністерства економіки.
Згідно з даними, найбільший приріст до ВВП – 0,422% – забезпечила програма "Доступні кредити 5-7-9%", на реалізацію якої було виділено 61,8 млрд грн.
Наступною за впливом йде програма "єОселя", ефект від якої оцінюється у 0,056% при фінансуванні у 4,7 млрд грн.
Внесок субсидій на сільськогосподарську техніку у зростання ВВП склав 0,043%, що є третім показником за ефективністю при фінансуванні у 3,9 млрд грн.
Програма "Зимова єПідтримка" дала приріст у 0,023% ВВП, маючи бюджет у 7,9 млрд грн.
"Національний кешбек" із фінансуванням у 0,4 млрд грн забезпечив зростання ВВП на 0,001%.
Загалом, усі державні програми розвитку, реалізовані Мінекономіки, сприяли збільшенню ВВП на 0,64%.
Зазначається, що оцінка наведена за рік з урахуванням фактичного фінансування програм за 11 місяців 2024 року.
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Нагадаємо:
За підсумками 2024 року Міністерство економіки прогнозує зростання ВВП на 4%, із них 0,64% є результатом реалізації політики "Зроблено в Україні".