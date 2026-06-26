"Укрпошта" розгорнула 38 модульних відділень за кошти ЄБРР

"Укрпошта" розгорнула 38 модульних відділень у деокупованих, прифронтових та постраждалих від обстрілів громадах України, надалі кількість модульних відділень буде зростати.

Про це повідомляє АТ "Укрпошта".

Проєкт реалізували з листопада по травень за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Банк виділив на це 600 тисяч євро у вигляді інвестиційного гранту зі Спеціального фонду кризового реагування.

Нові мобільні точки працюють у 16 областях, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі, Сумщині, Чернігівщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині.

Такі конструкції дозволяють відновлювати звʼязок та логістику там, де стаціонарні приміщення повністю зруйновані або потребують тривалого ремонту. Фактично це повноцінні відділення, які монтуються за лічені дні, зазначають в "Укрпошті".

"У них місцеві мешканці можуть отримувати пенсії, соцвиплати, замовляти ліки через сервіс "Укрпошта.Аптека", отримувати та відправляти посилки та листи, оплачувати комунальні послуги та користуватися фінансовими сервісами", – говориться у повідомленні.

"Укрпошта" зазначає, що усього за час повномасштабної війни 49 стаціонарних відділень національного поштового оператора було знищено повністю, ще 648 об'єктів зазнали пошкоджень.

Протягом останнього місяця компанія майже щодня фіксує пошкодження одного відділення.

"У таких умовах ми не можемо чекати місяцями на проєктування та будівництво нових будівель — потрібно негайно повертати людям базові необхідні сервіси, тому дякуємо партнерам за допомогу і участь", — прокоментував генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Залежно від кількості клієнтів у громаді, компанія встановила модулі двох типів: 25 відділень мають площу 22 кв. м, ще 13 — 45 кв. м.

Усі вони обладнані пандусами для маломобільних людей, автономною системою опалення. Також передбачено підключення резервних джерел живлення для роботи під час блекаутів.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що після того, як росіяни завдали удари по інфраструктурі "Укрпошти" у прифронтових містах, компанія внесла корективи у роботу у цих населених пунктах.

Раніше повідомлялося, що кількість транспортних засобів, які компанія втратила від початку повномасштабної війни сягнула 425 одиниць.

Раніше уночі на 8 червня російський "шахед" уразив сортувальний хаб "Укрпошти" в Харкові: оператор тимчасово змінив схему обробки та доставки відправлень і працюватиме за резервною схемою.

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" встановлює спеціальні комірки швидкої видачі всередині відділень. На першому етапі новий формат запрацює у 400 відділеннях — передусім у містах-мільйонниках та обласних центрах. У Києві та Київській області пілотний проєкт уже запущено: там встановлено перші 120 комірок швидкої видачі.

"Укрпошта" повністю автоматизувала всі процеси з сортування посилок та запустила роботизовані лінії із сортування листів та газет.

АТ "Укрпошта" запустила роботу поштоматів для швидкого обслуговування клієнтів у чотирьох обласних центрах країни.