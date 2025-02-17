ВВП України у січні зріс на 1,5%: які драйвери зростання

Зростання валового внутрішнього продукту в Україні в січні склало 1,5%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Як зазначили у відомстві, переробна галузь, внутрішня торгівля та будівництво продовжували демонструвати позитивну динаміку. Водночас в сільському господарстві спостерігається зниження виробництва тваринницької продукції через збільшення собівартості її виробництва.

Також зафіксовано падіння у видобувній галузі та на транспорті, повідомляють в Мінекономіки. Причини — зупинка роботи шахт у Донецькій області, які розміщені на лінії зіткнення. Також спостерігались збої у постачанні електроенергії через масовані ракетні атаки.

В міністерстві нагадали, що у грудні 2024 року зростання ВВП оцінюється на рівні 1,7%. Прогноз зростання ВВП, закладений до бюджету 2025 року – 2,7% за рік.

Нагадаємо:

У січні Національний банк погіршив оцінку зростання реального ВВП України з 4,3% до 3,6 у 2025 році та з 4,6% до 4% за підсумками 2026 року.