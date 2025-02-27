ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз роста экономики Украины (ВВП) на 2025 год на 1,2 процентных пункта.

Об этом сообщает ЕБРР в отчете "Региональные экономические перспективы".

Сейчас прогноз роста составляет 3,5%, тогда как сентябрьский отчет предусматривал 4,7%. Этот пересмотр является следствием длительного экономического давления из-за полномасштабной войны с Россией и роста инфляции в стране.

Несмотря на эти трудности, в отчете говорится, что в 2024 году украинская экономика выросла на 3,0%, что является значительным достижением на фоне войны.

Однако вторая половина 2024 года показала замедление экономического роста с более 5,0% в первой половине года до около 2,0% во второй. Более высокие цены на электроэнергию, коррекция тарифов на коммунальные услуги и обесценивание гривны стали основными факторами, повлиявшими на рост инфляции.

Ожидается, что устойчивость и адаптивность украинского бизнеса, хорошо функционирующий Черноморский торговый коридор и увеличение военных закупок отечественными предприятиями будут способствовать экономическому росту.

В 2025 году Украина продолжит борьбу с бюджетным дефицитом, который прогнозируется на уровне 19,4% ВВП. Он будет полностью профинансирован за счет внешнего бюджетного финансирования в размере 38,4 млрд долл.

Эта сумма включает 13,7 млрд долл от ЕС в рамках Механизма расширенного финансирования Украины, 22,0 млрд долл от стран G7 на основе поступлений от замороженных российских активов и 2,7 млрд долл от МВФ.

Прогнозируется, что экономика Украины вырастет на 5,0% в 2026 году при условии, что в этом году будет достигнута договоренность о прекращении боевых действий.

Напомним:

Рост валового внутреннего продукта в Украине в январе составил 1,5%.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2024 году на 3%, но ухудшил его на 2025 год с 6% до 4,7%.

Министерство экономики подвело итоги государственных программ экономического развития за 2024 год. В частности, программа "Национальный кэшбек", которая имела целью повысить потребительский спрос, обеспечила прирост в 0,001% ВВП.