Після кібератаки: "Укрзалізниця" повідомила про повернення квитків

АТ "Укрзалізниця" поверне користувачам втрачені після кібератаки квитки, які були придбані раніше.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Тепер в акаунтах пасажирів будуть відновлені електронні квитки, які були придбані в застосунку Укрзалізниці до кібератаки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, щоб відновити свій квиток, придбаний раніше, користувачу потрібно:

зайти в свій акаунт в застосунку Укрзалізниці;

натиснути на банер на головній сторінці, який переведе користувача на окрему сторінку перегенерації квитка;

натиснути кнопку "Завантажити PDF-квиток" та зберегти відновлений квиток на своєму телефоні.

"Ми рекомендуємо всім пасажирам додати свою дійсну електронну пошту до власних акаунтів у застосунку та на сайті Укрзалізниці, адже всі нові квитки автоматично дублюються на пошту, якщо вона була вказана в профілі користувача", - наголосили в компанії.

Нагадаємо:

23 березня на "Укрзалізницю" вчинили масштабну кібератаку, через що не працювали майже усі онлайн-послуги залізниці.

27 березня систему онлайн-продажів "Укрзалізниці"відновили у резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення.

30 березня "Укрзалізниця" відновила ще дві онлайн послуги після масштабної кібератаки. Зокрема, в застосунку УЗ або на сайті знову можна скористатись пільгою для осіб з інвалідністю, також знову можна подивитись онлайн-табло усіх вокзалів у додатку.

В УЗ запевняють, що під час кібератаки не було витоку ані військової, ані персональної інформації, оскільки вона не зберігається в системі.

За словами очільника УЗ Олександра Перцовського, на повне відновлення всіх систем після кібератаки "Укрзалізниці" може знадобитись від 4-6 тижнів до кількох місяців.