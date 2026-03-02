Фондовий ринок пішов униз: готується до довгої війни на Близькому Сході

Фондовий ринок США готується до затяжної війни на Близькому Сході. Акції 2 березня пішли вниз

Основні індекси Волл-стріт знизилися, оскільки інвестори готуються до затяжного конфлікту на Близькому Сході, який може порушити глобальні торговельні маршрути та знову розкрутити інфляційний тиск.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Найбільше постраждав сектор авіаперевізників: низка компаній призупинила рейси. Водночас кілька нафтогазових об'єктів у регіоні зупинили видобуток, що підштовхнуло ціни на нафту більш ніж на 8%.

Це сформувало загалом похмуріший прогноз для світової економіки та додатково тиснуло на фінансовий сектор.

Акції Delta та United Airlines впали більш ніж на 3% кожна.

Фінансовий індекс S&P 500 знизився на 1%, а великі банки, зокрема Bank of America та Citigroup, також торгувалися нижче.

Натомість інвестори перейшли до традиційних "тихих гаваней", зокрема до долара. Зростання цін на дорогоцінні метали підтримало гірничодобувні компанії: Kinross Gold і Harmony Gold додали по 1%.

Підтримку отримали й оборонні компанії: акції Lockheed Martin та RTX зросли більш ніж на 3% кожна, тоді як Kratos додала 9%, а AeroVironment піднялася на 19%.

Після скоординованих ударів США та Ізраїлю по Ірану на вихідних, унаслідок яких, за повідомленням, загинув верховний лідер Ірану, Ізраїль завдав ударів у відповідь після авіаударів з боку Ірану та бойовиків "Хезболли" в Лівані. Це посилило побоювання, що конфлікт може поширитися на ширший регіон.

Нагадаємо:

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, інафтові ринки готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.

Нафтопереробний завод у Рас-Таннурі в Саудівській Аравії перестав працювати після іранської дронової атаки.

У порту Бахрейну атаковано танкер Stena Imperative під прапором США: на борту спалахнула пожежа, але члени екіпажу не постраждали.

Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу після того, як два дрони Ірану вдарили по енергетичним об'єктам державної QatarEnergy.