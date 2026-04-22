Фондовий ринок відреагував на продовження перемир'я США з Іраном

Головні індекси Волл-стріт зросли після того, як президент США Дональд Трамп продовжив перемир'я з Іраном, хоча невизначеність щодо того, чи дотримуватимуться його Тегеран і союзник США Ізраїль, зберігалася.

Трамп заявив, що безстрокове продовження перемир'я відбулося після прохання пакистанських посередників. Водночас морська блокада іранських портів з боку ВМС США залишалася чинною, а Іран захопив два судна в Ормузькій протоці.

Відкриття цього маршруту, через який проходить близько 20% світових поставок нафти, лишається одним із головних невідомих для інвесторів і одним із каменів спотикання в переговорах.

Піднесені настрої попри невизначеність свідчать, що ринок відчайдушно чіпляється за добрі новини, а інвестори вірять: попри зриви, війна завершиться за столом переговорів, а не на полі бою.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 381,18 пункта, або на 0,78%, до 49 530,56, S&P 500 додав 61,56 пункта, або 0,87%, до 7 125,15, а Nasdaq Composite піднявся на 313,74 пункта, або 1,29%, до 24 573,70.

"Можливо, ми й далі бачитимемо негативні заголовки, ультиматуми та дедлайни в переговорах, але це не означає, що акції суттєво реагуватимуть на кожен із них, оскільки ринки вже заклали в ціни найгірший сценарій конфлікту під час мінімумів березня", — сказав головний інвестиційний директор RGA Investments Рік Гарднер.

Втім, ризики нового сплеску інфляції зберігаються, оскільки ціни на нафту наближаються до позначки 100 доларів за барель.

"Схоже, ринки акцій закладають у ціни швидке врегулювання, але умови на місці свідчать, що це може бути передчасно", — сказав головний інвестиційний директор Raymond James Ларрі Адам.

Акції технологічного сектору додали 1,6% і стали найбільшим драйвером зростання S&P 500. Енергетичний сектор також піднявся на 0,8%.

Індекс напівпровідників Philadelphia SE Semiconductor оновив максимум і йшов до 16-го дня зростання поспіль — найдовшої такої серії в історії.

Акції Micron Technology підскочили на 5,6%, а папери Seagate зросли на 2,5% після того, як Barclays підвищив рейтинг компанії зі зберігання даних до "вище ринку".

21 квітня американський президент Дональд Трамп заявив, що продовжує термін режиму припинення вогню з Іраном, який мав спливти 22 квітня.