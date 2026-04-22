Хтось знову вгадав? Перед заявою Трампа проти нафти поставили $430 мільйонів

Трейдери зробили серію ставок на 430 мільйонів доларів на падіння цін на нафту лише за 15 хвилин до того, як президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що продовжить перемир'я з Іраном.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Це вже третій випадок цього місяця і четвертий загалом, коли великі та вчасно зроблені спрямовані ставки на рух цін на нафту з'являлися незадовго до важливих заяв щодо війни з Іраном. Одна комбінована ставка в березні становила 500 мільйонів доларів, тоді як квітневі ставки разом сягнули приблизно 2,1 мільярда доларів.

Між 19:54 і 19:56 за Гринвічем у вівторок на нафтовий ринок надійшли заявки на продаж 4260 контрактів загальною вартістю 430 мільйонів доларів, виходячи з поточної ціни ф'ючерсів на Brent, свідчать дані LSEG. Трамп заявив, що продовжить перемир'я на невизначений термін, о 20:10 за Гринвічем.

Ринок Brent завершує основну сесію о 18:30 за Гринвічем, а це означає, що ці угоди були укладені в так звані години після закриття, коли обсяги торгів зазвичай є вкрай обмеженими.

Ці угоди не мали значного впливу на ціну, яка трохи знизилася до 100,66 долара за барель із 100,91 долара до їхнього проведення. Після заяви Трампа ф'ючерси на Brent впали до мінімуму 96,83 долара впродовж наступної хвилини. Станом на 12:00 за Гринвічем у середу вони торгувалися на рівні 99,2 долара за барель.

23 березня, за 15 хвилин до того, як Трамп оголосив про відтермінування погроз ударів по іранській енергетичній інфраструктурі, анонімні трейдери поставили 500 мільйонів доларів на падіння цін на нафту.

Так само 7 квітня ставки на 950 мільйонів доларів були зроблені за кілька годин до того, як Трамп оголосив про двотижневе перемир'я.

17 квітня, приблизно за 20 хвилин до того, як міністр закордонних справ Ірану написав у соцмережах, що Ормузька протока буде відкрита для комерційного судноплавства, трейдери зробили ставки на 760 мільйонів доларів на зниження нафтових цін.