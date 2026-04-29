Азійські виробники чіпів "підігріли" акції на ринках, що розвиваються – ЗМІ

Акції ринків, що розвиваються, досягли рекордного рівня на тлі зростання азійських виробників чіпів: ріст був майже повністю зумовлений трьома азійськими виробниками.

Про це пише European Business Magazine.

28 квітня 2026 року індекс MSCI Emerging Markets Asia закрився на рекордному рівні, зафіксувавши приріст на 19,7% за квітень — це найсильніший місячний показник з червня 1999 року.

Ріст був майже повністю зумовлений трьома азійськими виробниками чіпів, зазначає видання.

Так, TSMC зросла на 24,9% протягом місяця до рекордного закриття на Taiex, південнокорейський KOSPI піднявся більш ніж на 30% до найкращого місяця з січня 1998 року завдяки Samsung Electronics та SK Hynix,

Причому SK Hynix самостійно підскочила на 7,8% за один вівторок, досягнувши рекордного максимуму.

Індекс MSCI EM зріс на 16% з початку року, що більше ніж втричі перевищує приріст S&P 500 на 5% за той же період.

Прогнози прибутків для компаній ринків, що розвиваються, були переглянуті вгору на 30% у 2026 році проти лише 10% для американських аналогів.

І майже весь цей імпульс прибутків пов'язаний зі зростанням попиту на напівпровідники, що стимулюється штучним інтелектом, від Nvidia, Microsoft, Google та Amazon, говориться у публікації.

У Індексі MSCI EM тепер структурно домінує п'ять імен — TSMC, Samsung Electronics, SK Hynix, Hon Hai Precision Industry та Xiaomi — які разом становлять 32,4% індексу.

TSMC самостійно становить 12,5%. Клас активів, який раніше був диверсифікований по Бразилії, Мексиці, Індії, Індонезії, Південній Африці та новим ринкам Азії, тепер фактично є важелевою ставкою на три компанії-виробники напівпровідників, найбільшими клієнтами яких є американські постачальники гіперскейл-хмар.

Європейські інституційні інвестори, які тримають "експозицію до ринків, що розвиваються" через пасивні фонди, не отримують диверсифікацію на ринках, що розвиваються.

"Вони отримують концентровану експозицію до інфраструктури ШІ, замасковану під щось інше", – стверджує European Business Magazine.

Видання вважає, що каталізатором квітневого зростання є більш конкретна причина. TSMC повідомила про збільшення доходів на 40,6% у першому кварталі 2026 року, перевищила оцінки прибутку зростанням на 58% і оголосила, що її план капітальних витрат на 2026 рік зросте до 52–56 мільярдів доларів з 40,5 мільярдів доларів у 2025 році.

Прогнозовані капітальні витрати SK Hynix на 2026 рік становлять 32 мільярда доларів. Samsung Electronics виділяє більше ніж 40 мільярдів доларів на розширення обсягу пам'яті.

Сумарні зобов'язання трьох компаній щодо капітальних витрат на 2026 рік становлять приблизно 128 мільярдів доларів, говориться у публікації.

Цей профіль капітальних витрат є структурним бичачим сценарієм. Ціни на чіпи пам'яті зросли до 2025 року і, за прогнозами Counterpoint Research, зростуть ще на 40% до другого кварталу 2026 року.

Пам'ять з високою пропускною здатністю, що використовується для завантажень штучного інтелекту, залишається в хронічному дефіциті, зазначає видання.

"Цінова влада", якою зараз користуються азійські виробники чіпів, є найсильнішою з 2018 року, і це зумовлено структурною зміною в витратах на інфраструктуру штучного інтелекту, а не попитом на споживчу електроніку, який визначав попередні цикли напівпровідників.

Квітневий ріст також виграв від парадоксального "вітру з боку війни в Ірані", пише European Business Magazine.

Хоча конфлікт на Близькому Сході зменшив вартість акцій європейських та американських компаній, що працюють у сфері енергетики, азійські ринки напівпровідників залишаються значною мірою захищеними від порушень у постачанні.

Раніше повідомлялося, що інвестори переживають "розпродаж у софті за принципом "вибий крота"", нарощуючи захист від волатильності та використовуючи розходження між секторами, які вважають потенційними переможцями або невдахами через поступ штучного інтелекту.

Раніше акції комунальних послуг, енергетики та матеріалів стали фаворитами інвесторів на тлі "тривоги через штучний інтелект", що охопила Волл-стріт: інвестори переходять у бізнеси з відчутними, матеріальними активами.

Раніше повідомлялося, що Китай вимагає від виробників мікросхем використовувати щонайменше 50% вітчизняного обладнання для збільшення виробничих потужностей, оскільки Пекін прагне створити самодостатній ланцюжок постачання напівпровідників.