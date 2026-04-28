Акції Spotify обвалилися: яка причина

Акції компанії Spotify впали на 11,5% на тлі слабших прогнозів операційного прибутку та меншого приросту підписників.

Про це пише Financial Times.

Компанія Spotify, один із найбільших у світі стримінгових сервісів, за перший квартал року додав 3 млн платних підписників, їх загальна кількість досягла 293 млн. Загальна кількість користувачів за квартал зросла на 10 млн – до 761 млн, що перевищило власні орієнтири компанії.

Виручка за перший квартал зросла на 8% порівняно з минулим роком до 4,5 мільярда євро (5,3 мільярда доларів), тоді як кількість активних користувачів на місяць (MAUs) зросла на 12% в річному обчисленні.

Premium-підписники зросли на 9% до 293 мільйонів, що відображає 3 мільйони чистих додатків за квартал, повідомили у компанії Spotify.

Водночас прогноз на другий квартал виявився слабшим за очікування, говориться у публікації. Spotify очікує додати 6 млн підписників і довести їх кількість до 299 млн, тоді як аналітики прогнозували 302 млн. Саме цей показник є ключовим для інвесторів.

З початку року акції компанії знизилися більш ніж на 15%, поступаючись динаміці ширшого індексу S&P 500.

Операційний дохід був спрогнозований на рівні 630 мільйонів євро, тоді як аналітики очікували близько 680 мільйонів євро, згідно з оцінками FactSet.

Spotify неодноразово підвищував ціни на свою преміум-підписку в спробі поліпшити прибутковість, зазначають аналітики.

