Зарплаты, депозиты, аренда: кто и с каких доходов должен платить военный сбор

Размер военного сбора увеличили с 1,5% от дохода до 5%. Кто обязан его платить?

В конце 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов. Изменения коснулись прежде всего увеличения ставки военного сбора. Военный сбор уплачивается с доходов, которые получают граждане. Его временно ввели в 2014 году с целью финансирования Вооруженных Сил.

Однако, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Этот налог просуществовал до 2022 года, а сейчас на него возложили функцию увеличения доходов бюджета для финансирования интенсивных военных действий. С каких доходов надо платить военный сбор и кто ощутит на себе повышение налога?

С каких доходов надо платить военный сбор

В течение десяти лет ставка военного сбора не менялась и составляла 1,5% от полученного дохода. С 1 января 2025 года ее размер увеличили до 5%. Исключение сделали для военнослужащих и сотрудников силовых структур. Повышенную ставку ввели временно. Она будет действовать до отмены военного положения в Украине, а с 1 января следующего года вернется старая ставка - 1,5%.

С каких доходов нужно уплачивать военный сбор, определено в статье 163 Налогового кодекса. Это доходы, которые официально трудоустроенное лицо получает от работодателя, а также дивиденды и доходы, полученные за рубежом.

Доходы, с которых надо платить военный сбор:

зарплата (основная и дополнительная, поощрения и компенсации);

больничные выплаты;

доходы по гражданско-правовым соглашениям;

доходы от продажи движимого и недвижимого имущества (если такая сделка заключается дважды и более раз за год);

авторские вознаграждения;

доходы от предоставления права пользования нематериальными активами (роялти);

выходное пособие при увольнении;

доходы от предоставления имущества в аренду или лизинг;

дивиденды и процентные доходы по депозитам для физлиц;

подарки в денежной, натуральной или нематериальной формах, дополнительные выплаты, оплата обучения или корпоративной одежды;

наследственные выплаты, кроме наследства от родственников первой и второй степеней родства.

Далее - подробнее о том, кто и сколько должен платить военного сбора.

Из заработной платы

Военный сбор взимается с доходов физических лиц, юридических лиц и предпринимателей. Так, с 2025 года с зарплат работников будут удерживать в целом не 19,5%, а 23% (18% - налог на доходы физических лиц или НДФЛ, 5% - военный сбор). Также 5% сбора будут платить резиденты "Дії.Сіті".

Платить налог на армию со своих доходов будут и физлица-предприниматели: ФЛП первой, второй и четвертой групп - 10% от минимальной зарплаты (сейчас 800 грн), ФЛП третьей группы - 1% от полученного дохода.

Для разных категорий плательщиков существуют разные сроки уплаты сбора. ФЛП первой, второй и четвертой групп уплачивают сбор авансом каждый месяц до 20 числа. Военный сбор также можно заплатить наперед за весь год.

ФЛП третьей группы должны уплатить сбор в течение десяти календарных дней после подачи налоговой декларации за квартал. Декларацию за первый квартал 2025 года следует подать до 12 мая, поэтому заплатить налог нужно до 22 мая.

С доходов от недвижимого и движимого имущества

При заключении договора купли-продажи недвижимости необходимо уплатить следующие обязательные платежи: государственная пошлина, НДФЛ, военный и пенсионный сборы.

Доход от продажи первой квартиры в году не облагается НДФЛ и военным сбором, от продажи второй - платятся 5% НДФЛ и 5% военного сбора, третьей и последующих - 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Также налоги придется заплатить с проданной квартиры, если она была в собственности менее трех лет.

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Аналогичная ситуация - с продажей движимого имущества: автомобилей, мопедов и мотоциклов. Владелец, решивший продать транспортное средство в течение одного года, должен уплатить следующие налоги: продажа первого авто - 0%, продажа второго авто - 5% НДФЛ от стоимости авто и военный сбор 5%, продажа третьего авто и последующих автомобилей - 18% НДФЛ от стоимости авто и военный сбор 5%.

При продаже автобуса, грузовика, прицепа, трактора и специальной техники взимаются налог в размере 5% и 5% военного сбора даже за первую сделку в году. С третьей и последующих продаж нужно заплатить суммарно 23% налогов от оценочной стоимости транспортных средств.

Платить налоги нужно и с доходов, полученных за сдачу имущества в аренду. Если человек сдает квартиру в аренду, он должен подать декларацию по итогам года и уплатить НДФЛ и военный сбор. Подать такую декларацию нужно до 1 мая следующего года, а уплатить налоги - до 1 августа.

Не приведет ли увеличение ставки военного сбора к повышению арендной платы? "Значительная часть квартир сдается без договоров с оплатой на карточку или наличными. С этих доходов крайне редко уплачиваются налоги. Если для владельцев военный сбор будет большим финансовым давлением, они вернутся в тень или не будут выходить из нее", - говорит бизнес-директор компании ЛУН Денис Судилковский.

По его мнению, будут и те, кто используют рост налогов как аргумент для повышения арендной платы. "Скорее всего, это произойдет, если гривна ослабнет. Значительная часть арендодателей, особенно в западных регионах страны, привязывает арендную плату не к гривне, а к доллару. Поэтому лучше следить за спросом, предложением, курсом валют и инфляцией", - отметил собеседник.

Из финансовых инструментов

Платить военный сбор нужно и с дивидендов. С начисленных процентов по депозиту за вкладчика уплачиваются 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Если ставка по депозиту составляет 11,5% годовых, то после уплаты всех налогов владелец получит 9,26%.

То же касается полученного банковского кэшбэка, а выплаты по программе "Национальный кэшбэк" освободили от обложения НДФЛ и военным сбором.

Не облагаются налогом доходы от ОВГЗ и внешних облигаций Украины (евробондов). Так что тех, кто инвестировал в государство, повышение налога не коснется.

С каких доходов не надо платить военный сбор

К доходам, с которых не надо платить военный сбор, относятся декретные выплаты, жилищные субсидии, алименты, деньги на командировку. Сбор также не взимается с подарков, если их стоимость не превышает 25% минимальной зарплаты (сейчас 2 тыс. грн), или если дарителем является родственник первой (родители, муж, жена, дети) и второй (братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки) степеней родства.

Во время действия военного положения не уплачивают военный сбор представители ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, Госохраны, МВД, Госспецсвязи, Управления государственной охраны.

Сбор не взимается только с доходов, которые относятся к денежному обеспечению (должностной оклад, надбавка за выслугу лет). Если же военный будет сдавать квартиру в аренду, то с этого дохода он должен заплатить сбор 1,5%.

Кроме того, не платить военный сбор могут ФЛП, которые мобилизовались (в течение всего периода службы), а также ФЛП первой и второй групп, чей налоговый адрес расположен в районах боев или на временно оккупированных территориях.