Держбюджет вже недоотримав більше коштів, ніж прогнозувалось за рік

Державний бюджет за перші 10 місяців року вже недоотримав 73,7 мільярда гривень. Раніше в уряді прогнозували недоотримання 70 мільярдів за весь рік.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної ради, нардепка Роксолана Підласа.

У період з січня по жовтень до доходів загального фонду держбюджету (без міжнародних грантів) зарахували 2 трлн грн.

Недоотримано до плану на звітний період – 73,7 млрд грн, понад три четвертих з яких (56,2 млрд грн) не надійшли саме в серпні-жовтні 2026 року.

Основними причинами недоотримання коштів є посилення російських ударів по бізнесу та заблоковані морські порти.

У топ-5 джерел наповнення загального фонду бюджету увійшли:

імпортний ПДВ - 548,7 млрд грн;

ПДФО - 287 млрд грн (включаючи військовий збір за 6 місяців 2026, а з липня він зараховується до спецфонду і цільово спрямовується на грошове забезпечення військових ЗСУ);

ПДВ з вироблених в Україні товарів - 280,2 млрд грн (вже за вирахунком відшкодованого ПДВ);

податок на прибуток - 278,4 млрд грн;

кошти НБУ - 146,1 млрд грн.

"Справедливо сказати, що є і перевиконання по доходам. Найбільше від: податку на прибуток підприємств (+32,9 млрд грн, або +13,4%), ПДФО (+5,9 млрд грн, +2,1%), імпортного акцизу (+4,7 млрд грн, або +3,2%) і рентної плати (+1,9 млрд грн, або + 4%)", - додала Підласа.

Водночас план за основними бюджетоутворюючими податками (зборами) не виконали. Зокрема, від:

імпортного ПДВ - на 47,5 млрд грн (або на 8%);

ПДВ з вироблених в Україні товарів - на 44,7 млрд грн (або на 13,7%);

внутрішнього акцизу - на 29,8 млрд грн (або на 22,8%);

дивідендів та частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій - на 9 млрд грн (або на 13,3%);

ввізному миту – на 1 млрд грн (або на 1,9%).

Загалом найбільші податки і збори не виконані на 132 млрд грн (від плану на 10 місяців). Але частково таке недовиконання нівелюється отриманням понадпланових податків на прибуток, ПДФО та інших.

У січні-жовтні цього року на проведення витрат за загальним фондом держбюджету використано понад 25 млрд дол міжнародної допомоги.

Від розміщення ОВДП на фінансування загального фонду держбюджету за 10 місяців 2026 року спрямовано 387,9 млрд грн. За жовтень приріст - майже 26 млрд грн.

До найбільших категорій витрат держбюджету з початку року увійшли:

оборона - 2,2 трлн грн, або 60,3% усіх видатків загального фонду,

погашення боргу (внутрішнього і зовнішнього) - 487,4 млрд грн,

соціальний захист і підтримка ветеранів (без публічних інвестиційних проектів) - 380,5 млрд грн,

обслуговування боргу (зовнішнього і внутрішнього) - 305,8 млрд грн,

програма медичних гарантій і скринінг здоров'я - 161 млрд грн.

"Без отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС (чекаємо! Всі умови виконані) та нового траншу Ukraine Facility ($8 млрд) забезпечити наповнення бюджету власними надходженнями до кінця року не вбачається за можливе, без донорських коштів є ризики не проведення як військових, так і соціальних видатків у запланованих обсягах", – наголосила депутат.

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Нагадаємо:

У серпні відставання від плану доходів становило майже 16 млрд грн. За оцінками уряду, до кінця року бюджет недоотримає 70 млрд грн податків.

1 вересня прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони.