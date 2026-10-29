Виробника асфальту змусили відшкодувати бюджету десять мільйонів гривень

На Волині виробника асфальтобетонної продукції, який штучно завищував витрати підприємства та занижував суму податку на прибуток, змусили відшкодувати бюджету 10,4 мільйони гривень.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

"Підприємство, яке виготовляє матеріали для будівництва та ремонту доріг, ухилилося від сплати понад 10,4 млн грн податків. Порушення викрили детективи ТУ БЕБ у Волинській області. Наразі всю суму несплачених податків повернуто до бюджету", – говориться у повідомленні.

Слідство встановило, що упродовж 2022–2023 років директор товариства безпідставно включав до витрат операції з придбання товарів. У такий спосіб штучно завищував витрати підприємства та занижував суму податку на прибуток, яку мав сплатити до бюджету.

Під час досудового розслідування директор визнав свою вину та повністю відшкодував завдані державі збитки.

Йому повідомили про підозру за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з повним відшкодуванням збитків. Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.

Нагадаємо:

Мережа магазинів м'ясної продукції, яка працювала через 130 підконтрольних ФОПів і яку викрили на ухиленні від сплати податків, повернула до держбюджету 23,5 мільйона гривень.

Мережу секондхендів змусили повернути до держбюджету 51,5 мільйона гривень за результатами розслідування схеми дроблення бізнесу: компанія перейшла на прозору модель роботи.

Раніше повідомлялося, що українська мережа техніки "Ябко", яку раніше звинувачували в ухиленні від сплати ПДВ, заявила, що після розслідування БЕБ відмовляється від використання моделі ФОП та відшкодує державі збитки.

На Вінниччині детективи БЕБ скерували до суду справу про ухилення від сплати податків: фірма, яка торгує побутовою технікою, використовувала штучне дроблення бізнесу і не сплатила до бюджету 7,6 млн грн.