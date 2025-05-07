В Україні обирають громади для проєкту соціального житла: за якими критеріями

Мінрозвитку може долучити 50 громад до пілотного проєкту створення соціального муніципального житла за допомогою Європейського інвестиційного банку.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ми розглядаємо 50 громад, які можуть бути частиною цього проєкту. Для нас дуже важливо, щоб ініціатива йшла від громад. Щоб вони були спроможними. Тобто не просто хотіли, але і мали можливість це реалізовувати", - зазначив Кулеба.

Він уточнив, що спроможність - "це в першу чергу компетенція і безумовна можливість співфінансування".

Нагадаємо:

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) проводить оцінку пілотного проєкту соціального житла, підписання першої угоди можливо вже 2025 року.

Пілотний проєкт Агентства відновлення щодо соціального житла передбачає будівництво 6 200 квартир.

Соціальне житло для людей, що втратили свої домівки, буде здаватися в оренду за цінами, нижчими за ринкові.

"Це житло стане власністю громад, які здаватимуть його в оренду за цінами, нижчими за ринкові", — розповідав голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин.