В Україні обирають громади для проєкту соціального житла: за якими критеріями
Мінрозвитку може долучити 50 громад до пілотного проєкту створення соціального муніципального житла за допомогою Європейського інвестиційного банку.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає "Інтерфакс-Україна".
"Зараз ми розглядаємо 50 громад, які можуть бути частиною цього проєкту. Для нас дуже важливо, щоб ініціатива йшла від громад. Щоб вони були спроможними. Тобто не просто хотіли, але і мали можливість це реалізовувати", - зазначив Кулеба.
Він уточнив, що спроможність - "це в першу чергу компетенція і безумовна можливість співфінансування".
Нагадаємо:
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) проводить оцінку пілотного проєкту соціального житла, підписання першої угоди можливо вже 2025 року.
Пілотний проєкт Агентства відновлення щодо соціального житла передбачає будівництво 6 200 квартир.
Соціальне житло для людей, що втратили свої домівки, буде здаватися в оренду за цінами, нижчими за ринкові.
"Це житло стане власністю громад, які здаватимуть його в оренду за цінами, нижчими за ринкові", — розповідав голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин.