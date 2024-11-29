"Це не повторення хрущовок": ціна оренди соціального житла буде нижча за ринкову

Соціальне житло для людей, що втратили свої домівки, буде здаватися в оренду за цінами, нижчими за ринкові.

Про це в інтерв’ю Liga.net розповів голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин.

"Це житло стане власністю громад, які здаватимуть його в оренду за цінами, нижчими за ринкові", — зазначив Сухомлин.

За словами Сухомлина, Україна потребує близько мільйона нових квартир, аби створити умови для повернення українців з-за кордону та підтримати тих, хто залишився.

На перший етап передбачено 400 млн євро, які дозволять збудувати до 8000 квартир. Ці кошти будуть залучені з грантів та кредитів міжнародних партнерів.

"Це не повторення хрущовок. Це сучасне житло з усім необхідним для комфортного проживання", — додав Сухомлин.

Нагадаємо:

Пілотний проєкт Агентства відновлення щодо соціального житла передбачає будівництво 6 200 квартир. Він стартує цього року.