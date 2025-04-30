ЄІБ оцінює пілотний проєкт соціального житла в Україні: коли планується перша угода

Європейський інвестційний банк (ЄІБ) проводить оцінку пілотного проєкту соціального житла, підписання першої угоди можливо вже 2025 року.

Про це повідомила голова регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи Крістіна Мікулова в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це буде перший подібний проєкт у сфері житла, реалізований разом з ЄІБ. Наразі очікується ухвалення рішення Кабінету міністрів, яке створить необхідну нормативну основу. Паралельно з цим ми проводимо техніко-економічну оцінку з боку банку і сподіваємось, що підписання першої угоди відбудеться вже 2025 року", - повідомила Мікулова.

Вона зазначила, що соціальне житло - важливий напрям співпраці ЄІБ, який є пріоритетом і для українського уряду.

За словами Мікулової, наразі йдеться про пілотний проєкт, який дасть змогу протестувати підхід і методологію створення системи соціального житла в Україні.

"Ми розуміємо, що відбір муніципалітетів для участі у пілоті здійснюватиметься українським урядом на прозорих і чітких умовах, і що буде застосована методика, яка згодом може масштабуватись.

Якщо якась громада не буде включена на початковому етапі, вона зможе приєднатися у наступних раундах", - додала вона.

Процес створення моделі відбувається у тісній співпраці з експертами ЄІБ та Єврокомісії, які допомагають досвід країн ЄС адаптувати до українського контексту. Одним з ключових інструментів є програма консультативної допомоги JASPERS, яка підтримує країни ЄС та країни-кандидати у підготовці якісних проєктів.

"JASPERS почав працювати в Україні в жовтні 2024 року і одним з перших пріоритетних напрямів стало саме соціальне житло, поряд із енергетикою та транспортом. Експерти JASPERS вже працюють з українськими партнерами в нашому київському офісі", - повідомила Мікулова.

Нагадаємо:

Пілотний проєкт Агентства відновлення щодо соціального житла передбачає будівництво 6 200 квартир.

Соціальне житло для людей, що втратили свої домівки, буде здаватися в оренду за цінами, нижчими за ринкові.

"Це житло стане власністю громад, які здаватимуть його в оренду за цінами, нижчими за ринкові", — розповідав голова Державного агентства відновлення Сергій Сухомлин.