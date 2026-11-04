У Раді зареєстрували законопроєкт про управління житловим фондом: що передбачає

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт "Про управління житловим фондом", який формує єдину систему правил управління багатоквартирними будинками та має врегулювати питання обліку житла.

Про це інформує урядовий портал.

Це один із ключових документів житлової реформи, який формує єдину систему правил управління багатоквартирними будинками, визначити відповідальність за їхній стан і збереження та врегулювати питання обліку житла, зазначено у повідомленні.

За словами заступниці міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Наталії Козловської це перший документ який комплексно врегульовує питання управління житловим фондом. Він про зрозумілі правила всіх учасників управління житлом.

В ньому врахований досвід європейських країн, зокрема Естонії, і адаптований до українських реалій та потреб співвласників.

Робота над документом тривала за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Офісу Ради Європи в Україні та українсько-естонського проєкту TEAM 2025.

Законопроєкт передбачає впровадження єдиної цифрової системи обліку житла, яка об'єднає реєстр, електронний кабінет і портал. У ній зберігатимуть інформацію про багатоквартирні будинки, їхній технічний стан, форму управління, ОСББ та управителів.

Запровадження простого товариства співвласників за принципом "один будинок — одна юридична особа дасть співвласникам спільний механізм представлення інтересів будинку.

Також передбачено захист мешканців у питаннях комунальних послуг. Зокрема буде заборонено відключати весь багатоквартирний будинок від послуг із неаварійних причин без рішення суду.

У документі йдеться про сертифікацію управителів і професійна атестація їхніх фахівців. Водночас ці вимоги не поширюватимуться на прості товариства, ОСББ та кооперативи, які управляють власними будинками.

Також передбачені вимоги до відповідальності управителів за належне управління та механізми страхування житлового фонду.

Окремо Мінрегіон спільно з народними депутатами розробив і зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо оформлення земельних ділянок під багатоквартирними будинками та прибудинкових територій для ОСББ.

Нагадаємо:

Парламентський комітет з прав людини рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт, який гарантує ВПО право на пенсію на загальних підставах та врегульовує статус місць тимчасового проживання ВПО.