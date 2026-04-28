ЄІБ цьогоріч може збільшити фінансування відновлення України на 230 мільйонів євро – Кулеба
Цьогоріч Європейський інвестиційний банк може збільшити фінансування відновлення України на 230 мільйонів євро.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Він зазначив, що портфель проєктів Міністерства з ЄІБ – близько 2,6 млрд євро. Це дороги, залізниця, водо- і теплопостачання, енергоефективність, соціальне житло та відновлення громад.
"У 2025 році вже розпочали реалізацію на 130 млн євро на пріоритетні інфраструктурні проєкти. У 2026 році плануємо збільшити фінансування реалізації проєктів ще на 230 млн євро", – поінформував міністр.
За його словами, серед пріоритетів на 2026 рік:
- підтримка реалізації планів стійкості регіонів
- відновлення громад
- розвиток соціального житла
- фінансування дорожньої інфраструктури як елементу логістичної стійкості
"Окремо говорили про водопостачання як один із ключових викликів для громад. Уже реалізуємо програму на 100 млн євро, очікуємо її розширення", – зазначив Кулеба.
Він додав, що домовилися працювати над збереженням пільгових умов фінансування, залученням грантів і розширенням підтримки через Ukraine Investment Framework.
Нагадаємо:
Європейська комісія та Група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) оголосили про новий фінансовий пакет обсягом понад 600 млн євро для підтримки нагальних проєктів відновлення в Україні.