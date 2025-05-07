В Украине выбирают общины для проекта социального жилья: по каким критериям

Минразвития может привлечь 50 общин к пилотному проекту создания социального муниципального жилья с помощью Европейского инвестиционного банка.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы рассматриваем 50 общин, которые могут быть частью этого проекта. Для нас очень важно, чтобы инициатива шла от общин. Чтобы они были способными. То есть не просто хотели, но и имели возможность это реализовывать", - отметил Кулеба.

Он уточнил, что состоятельность - "это в первую очередь компетенция и безусловная возможность софинансирования".

Напомним:

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) проводит оценку пилотного проекта социального жилья, подписание первого соглашения возможно уже в 2025 году.

Пилотный проект Агентства восстановления по социальному жилью предусматривает строительство 6 200 квартир.

Социальное жилье для людей, потерявших свои дома, будет сдаваться в аренду по ценам ниже рыночных.

"Это жилье станет собственностью общин, которые будут сдавать его в аренду по ценам ниже рыночных", - рассказывал председатель Государственного агентства восстановления Сергей Сухомлин.