В Україні назвали популярні моделі імпортованих вживаних авто віком до 5 років

В квітні українці придбали 5,6 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 50%.

Далі йдуть:

– Бензинові авто – 33%;

– Гібридні – 9%;

– Дизельні – 6%;

– Авто з ГБО – 2%.

За даними "Укравтопром", найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

1. TESLA Model Y - 552 од.;

2. TESLA Model 3 - 306 од.;

3. KIA Niro - 200 од.;

4. NISSAN Rogue - 171 од.;

5. HYUNDAI Kona - 168 од.;

6. MAZDA CX5 - 167 од.;

7. AUDI E-Tron Sportback - 149 од.;

8. CHEVROLET Bolt - 129 од.;

9. VOLKSWAGEN Tiguan - 115 од.;

10. NISSAN Leaf - 109 од.

Нагадаємо:

У січні-березні українці придбали 12 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Впродовж квітня український автопарк поповнили більше 20,7 тис. імпортованих вживаних легковиків, що на 5% більше, ніж рік тому.