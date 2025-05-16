В Україні назвали популярні моделі імпортованих вживаних авто віком до 5 років
В квітні українці придбали 5,6 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 50%.
Далі йдуть:
– Бензинові авто – 33%;
– Гібридні – 9%;
– Дизельні – 6%;
– Авто з ГБО – 2%.
За даними "Укравтопром", найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
1. TESLA Model Y - 552 од.;
2. TESLA Model 3 - 306 од.;
3. KIA Niro - 200 од.;
4. NISSAN Rogue - 171 од.;
5. HYUNDAI Kona - 168 од.;
6. MAZDA CX5 - 167 од.;
7. AUDI E-Tron Sportback - 149 од.;
8. CHEVROLET Bolt - 129 од.;
9. VOLKSWAGEN Tiguan - 115 од.;
10. NISSAN Leaf - 109 од.
Нагадаємо:
У січні-березні українці придбали 12 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Впродовж квітня український автопарк поповнили більше 20,7 тис. імпортованих вживаних легковиків, що на 5% більше, ніж рік тому.