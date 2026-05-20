В Україні попит на авто з Китаю залишається стабільним: які моделі обирали у квітні
Впродовж минулого місяця українці придбали 1252 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 0,3% менше, ніж у квітні 2025 року.
Про це повідомляє Укравтопром.
Йдеться, що з цієї кількості: нових – 1076 од. (+4%); вживаних – 176 од. (-21%) од.
Згідно з аналітикою, більшість легковиків з КНР були електромобілі – 46,1% (у квіт. 2025 р. було 82%).
Гібридних – 30%.
Бензинових авто – 19,6%.
Дизельних – 4,1%.
Авто з ГБО – 0,2%.
Як йдеться в дослідженні, найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
1. BYD Sea Lion 06 - 102 од.;
2. BYD Leopard 3 - 96 од.;
3. BYD Song L - 94 од.;
4. MG ZS - 52 од.;
5. CHERY Tiggo 4 - 51 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР:
1. BYD Song L - 22 од.;
2. BUICK Envision - 15 од.;
3. KIA EV5 - 9 од.;
4. BYD Sea Lion 05 - 8 од.;
5. BYD Song Plus - 7 од.
Нагадаємо:
Впродовж першого кварталу 2026 року українці придбали 2608 од. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 5% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року.