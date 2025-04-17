Імпортовані вживані авто віком до 5 років: які моделі популярні в Україні
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У січні-березні українці придбали 12 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що найбільшу частку в цьому сегменті охопили електромобілі – 50%.
Далі йдуть:
- Бензинові авто – 32%;
- Гібридні – 9%;
- Дизельні – 7%;
- Авто з ГБО – 2%.
ТОП-10 вживаних авто віком до 5 років:
- TESLA Model Y - 1219 од.;
- TESLA Model 3 - 717 од.;
- KIA Niro - 394 од.;
- NISSAN Rogue - 342 од.;
- HYUNDAI Kona - 337 од.;
- MAZDA CX5 - 300 од.;
- CHEVROLET Bolt - 290 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 264 од.;
- AUDI E-Tron Sportback - 253 од.;
- AUDI Q5 - 247 од.
Нагадаємо:
З січня по березень українці придбали майже 47 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків, що на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Середній вік вживаних авто, що перейшли на українську реєстрацію, становив 9,5 року.