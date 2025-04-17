Імпортовані вживані авто віком до 5 років: які моделі популярні в Україні

У січні-березні українці придбали 12 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найбільшу частку в цьому сегменті охопили електромобілі – 50%.

Далі йдуть:

Бензинові авто – 32%;

Гібридні – 9%;

Дизельні – 7%;

Авто з ГБО – 2%.

ТОП-10 вживаних авто віком до 5 років:

TESLA Model Y - 1219 од.; TESLA Model 3 - 717 од.; KIA Niro - 394 од.; NISSAN Rogue - 342 од.; HYUNDAI Kona - 337 од.; MAZDA CX5 - 300 од.; CHEVROLET Bolt - 290 од.; VOLKSWAGEN Tiguan - 264 од.; AUDI E-Tron Sportback - 253 од.; AUDI Q5 - 247 од.

Нагадаємо:

З січня по березень українці придбали майже 47 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків, що на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Середній вік вживаних авто, що перейшли на українську реєстрацію, становив 9,5 року.