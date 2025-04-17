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Імпортовані вживані авто віком до 5 років: які моделі популярні в Україні

Альона Кириченко — 17 квітня, 09:25
Імпортовані вживані авто віком до 5 років: які моделі популярні в Україні
Getty Images

У січні-березні українці придбали 12 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найбільшу частку в цьому сегменті охопили електромобілі – 50%.

Далі йдуть:

  • Бензинові авто – 32%;
  • Гібридні – 9%;
  • Дизельні – 7%;
  • Авто з ГБО – 2%.

ТОП-10 вживаних авто віком до 5 років:

  1. TESLA Model Y - 1219 од.;
  2. TESLA Model 3 - 717 од.;
  3. KIA Niro - 394 од.;
  4. NISSAN Rogue - 342 од.;
  5. HYUNDAI Kona - 337 од.;
  6. MAZDA CX5 - 300 од.;
  7. CHEVROLET Bolt - 290 од.;
  8. VOLKSWAGEN Tiguan - 264 од.;
  9. AUDI E-Tron Sportback - 253 од.;
  10. AUDI Q5 - 247 од.

Нагадаємо:

З січня по березень українці придбали майже 47 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків, що на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Середній вік вживаних авто, що перейшли на українську реєстрацію, становив 9,5 року.

автомобільний ринок Укравтопром

Укравтопром

Імпортовані вживані авто віком до 5 років: які моделі популярні в Україні
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