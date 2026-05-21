Нові авто в Україні: в яких регіонах купують їх найчастіше
У квітні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області.
Про це повідомляє Укравтопром.
Йдеться, що ці регіональні ринки забезпечили 64% квітневих продажів нових легковиків.
Згідно з аналітикою, за місяць у столиці придбали – 2212 нових авто. На Київщині – 580 од. У Дніпропетровській обл. – 447 од. На Харківщині – 351 од. У Львівській обл. – 335 од.
За даними Укравтопром, бестселером місяця на ринках Києва, Дніпропетровської та Львівської областей був компактний кросовер RENAULT Duster. Лідер Київщини - TOYOTA RAV-4. В Харківській обл. частіше купували HYUNDAI Tucson.
Нагадаємо:
Найбільшими регіональними ринками нових електромобілів в Україні у квітні 2026 року були: місто Київ, Київська, Львівська, Дніпропетровська та Рівненська області.
У березні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.