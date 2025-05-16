В Украине назвали популярные модели импортируемых подержанных авто возрастом до 5 лет
В апреле украинцы приобрели 5,6 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили - 50%.
Далее следуют:
- Бензиновые авто - 33%;
- Гибридные - 9%;
- Дизельные - 6%;
- Авто с ГБО - 2%.
По данным "Укравтопром",наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:
1. TESLA Model Y - 552 ед;
2. TESLA Model 3 - 306 ед;
3. KIA Niro - 200 ед;
4. NISSAN Rogue - 171 ед;
5. HYUNDAI Kona - 168 ед;
6. MAZDA CX5 - 167 ед;
7. AUDI E-Tron Sportback - 149 ед;
8. CHEVROLET Bolt - 129 ед;
9. VOLKSWAGEN Tiguan - 115 ед;
10. NISSAN Leaf - 109 ед.
Напомним:
В январе-марте украинцы приобрели 12 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
В течение апреля украинский автопарк пополнили более 20,7 тыс. импортированных подержанных легковушек, что на 5% больше, чем год назад.