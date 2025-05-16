В Украине назвали популярные модели импортируемых подержанных авто возрастом до 5 лет

В апреле украинцы приобрели 5,6 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили - 50%.

Далее следуют:

- Бензиновые авто - 33%;

- Гибридные - 9%;

- Дизельные - 6%;

- Авто с ГБО - 2%.

По данным "Укравтопром",наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:

1. TESLA Model Y - 552 ед;

2. TESLA Model 3 - 306 ед;

3. KIA Niro - 200 ед;

4. NISSAN Rogue - 171 ед;

5. HYUNDAI Kona - 168 ед;

6. MAZDA CX5 - 167 ед;

7. AUDI E-Tron Sportback - 149 ед;

8. CHEVROLET Bolt - 129 ед;

9. VOLKSWAGEN Tiguan - 115 ед;

10. NISSAN Leaf - 109 ед.

Напомним:

В январе-марте украинцы приобрели 12 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

В течение апреля украинский автопарк пополнили более 20,7 тыс. импортированных подержанных легковушек, что на 5% больше, чем год назад.