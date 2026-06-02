У травні продажі нових авто в Україні різко знизилися: хто лідери ринку

Семен Рубан — 2 червня, 13:10
У травні 2026 року попит на нові авто зменшився на 11% відносно квітня минулого 2026 року і на 18% відносно травня 2025 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Загалом у трвані українці придбали близько 5,5 тис. нових легкових автомобілів.

Бестселером місяця став кросовер RENAULT Duster.

Найпопулярнішою маркою місяця стала японська TOYOTA, продажі авто якої впали на 29% у порівнянні з травнем минулого року.

Десять марок з найбільшими продажами у травні:

  • TOYOTA - 745 од. (-29%);
  • SKODA - 516 од. (+9%);
  • RENAULT - 485 од. (-19%);
  • VOLKSWAGEN - 380 од. (-38%);
  • BMW - 320 од. (-1%);
  • BYD - 312 од. (-18%);
  • HYUNDAI - 301 од. (-13%);
  • MAZDA - 283 од. (-5%);
  • NISSAN - 238 од. (+18%);
  • AUDI - 181 од. (-28%).

Всього з початку 2026 року в Україні було продано 27 тис. нових легковиків, що на 0,5% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Нагадаємо:

У першому кварталі 2026 року Tesla вийшла на перше місце по продажах на світовому ринку електромобілів вперше з 3 кварталу 2024 року.

