В Україні зріс попит на імпортовані вживані авто: які моделі популярні

Впродовж квітня український автопарк поповнили більше 20,7 тис. імпортованих вживаних легковиків, що на 5% більше, ніж рік тому.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Далі йдуть: електромобілі – 23%; дизельні – 22%; гібриди – 5%; авто з ГБО – 4%.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

1. VOLKSWAGEN Golf - 1189 од.;

2. RENAULT Megane - 838 од.;

3. SKODA Octavia - 696 од.;

4. TESLA Model Y - 552 од.;

5. NISSAN Leaf - 544 од.;

6. AUDI Q5 - 511 од.;

7. VOLKSWAGEN Tiguan - 510 од.;

8. VOLKSWAGEN Passat - 491 од.;

9. NISSAN Rogue - 488 од.;

10. TESLA Model 3 - 478 од.

Повідомляється, що середній вік вживаних машин, що у квітні перейшли на українські номери, становить 9,5 року.

Всього з початку року українці придбали 71,3 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 5% менше, ніж за аналогічний період 2024 р.

Нагадаємо:

З січня по березень українці придбали майже 47 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків, що на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року.