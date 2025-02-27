Україна на третину збільшила імпорт легкових електромобілів: звідки завозять

У 2024 році в Україну було імпортовано 61977 легкових електромобілів (BEV), що на 32% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє "Укравтопром" з посиланням на дані Держстату.

З цієї кількості новими були 16474 авто. (+52%), а 45503 – вживані (+26%).

ТОП-5 країн постачальників нових електромобілів:

1. Китай - 14635 од.;

2. Японія - 552 од.;

3. Німеччина - 382 од.;

4. Велика Британія - 368 од.;

5. Бельгія - 216 од.

ТОП-5 країн постачальників вживаних електромобілів:

1. США - 17235 од.;

2. Німеччина - 7318 од.;

3. Корея - 6274 од.;

4. Велика Британія - 4180 од.;

5. Китай - 2573 од.

Нагадаємо:

В Україні у січні 2025 року автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%.

Також у січні українці придбали 3,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, що складає 24% від усіх імпортованих авто з пробігом.