Імпортовані вживані авто віком до 5 років: які моделі були популярні в січні
У січні українці придбали 3,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, що складає 24% від усіх імпортованих авто з пробігом.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 48%.
Далі йдуть:
- Бензинові авто – 34%;
- Гібридні – 9%;
- Дизельні – 7%;
- Авто з ГБО – 2%.
Найпопулярніші моделі серед вживаних авто віком до 5 років:
1. TESLA Model Y - 341 од.;
2. TESLA Model 3 - 179 од.;
3. MAZDA CX5 - 96 од.;
4. NISSAN Rogue - 96 од.;
5. KIA Niro - 96 од.;
6. AUDI E-Tron Sportback - 87 од.;
7. HYUNDAI Kona - 84 од.;
8. CHEVROLET Bolt - 73 од.;
9. JEEP Compass - 70 од.;
10. AUDI Q5 - 68 од.
Нагадаємо:
В Україні у січні 2025 року автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%.