Імпортовані вживані авто віком до 5 років: які моделі були популярні в січні

У січні українці придбали 3,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, що складає 24% від усіх імпортованих авто з пробігом.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 48%.

Далі йдуть:

- Бензинові авто – 34%;

- Гібридні – 9%;

- Дизельні – 7%;

- Авто з ГБО – 2%.

Найпопулярніші моделі серед вживаних авто віком до 5 років:

1. TESLA Model Y - 341 од.;

2. TESLA Model 3 - 179 од.;

3. MAZDA CX5 - 96 од.;

4. NISSAN Rogue - 96 од.;

5. KIA Niro - 96 од.;

6. AUDI E-Tron Sportback - 87 од.;

7. HYUNDAI Kona - 84 од.;

8. CHEVROLET Bolt - 73 од.;

9. JEEP Compass - 70 од.;

10. AUDI Q5 - 68 од.

Нагадаємо:

В Україні у січні 2025 року автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%.