Украина на треть увеличила импорт легковых электромобилей: откуда завозят

В 2024 году в Украину было импортировано 61977 легковых электромобилей (BEV), что на 32% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на данные Госстата.

Из этого количества новыми были 16474 авто (+52%), а 45503 - подержанные (+26%).

ТОП-5 стран поставщиков новых электромобилей:

1. Китай - 14635 ед;

2. Япония - 552 ед;

3. Германия - 382 ед;

4. Великобритания - 368 ед;

5. Бельгия - 216 ед.

ТОП-5 стран поставщиков бывших в употреблении электромобилей:

1. США - 17235 ед;

2. Германия - 7318 ед;

3. Корея - 6274 ед;

4. Великобритания - 4180 ед;

5. Китай - 2573 ед.

Напомним:

В Украине в январе 2025 года автопарк пополнили 14 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. Относительно января 2024 года этот показатель уменьшился на 16%.

Также в январе украинцы приобрели 3,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, что составляет 24% от всех импортируемых авто с пробегом.