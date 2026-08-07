Росія купила пальне з Північно-Східної Азії вперше з 2022 року: хто країна-продавець

Трейдери відправили майже 30 000 тонн очищеного пального, яке було завантажено до Росії з Південної Кореї наприкінці липня.

Про це пише Reuters із посиланням на дані відстеження суден Kpler та одне джерело.

Щонайменше два маломагістральні танкери, завантажені пальним з резервуарів південнокрейського контейнерного порту Ульсан, прямували на Далекий Схід Росії.

Одне із суден вже прибуло до Росії, але ще не розвантажилося. Джерела агентства кажуть, що ці судна містять дизель та авіаційне пальне.

У липні Росія також мала отримати вантаж у 200 тис. барелів авіапального з Японії через трейдерів, яке мало бути доставлене через Південну Корею, але кілька джерел пізніше повід'омили агентству, що цього не відбулося.

Пізніше уряд Японії заявив, що його заборона на експорт авіапального до Росії включає постачання через треті країни або перевезення морем.

Попередня партія з Північно-Східної Азії до Росії – 22 тис. барелів авіапального з Йосу в Південній Кореї в лютому 2022 року, показали дані відстеження суден Kpler. Його доставили до Владивостока на Далекому Сході Росії.

Нагадаємо:

Раніше російський уряд продовжив дію заборони на експорт бензину до 31 січня 2027 року, а дизелю – до 31 серпня 2026 року.

Нещодавно Росія почала імпортувати бензин з Африки: країна імпортувала морським транспортом партію бензину A-92 обсягом близько 30 тис. тонн з Марокко.