В Україні впав попит на вживані авто: найпопулярніші моделі
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В Україні у січні 2025 року автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%.
Про це повідомляє Укравтопром.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46,6%.
Далі йдуть:
- дизельні – 24,4%;
- електромобілі – 20,5%;
- гібриди – 4,5%;
- авто з ГБО – 4%.
Середній вік вживаних машин, що у счні перейшли на українські номери, становить 10 років.
До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- VOLKSWAGEN Golf - 714 од.;
- SKODA Octavia - 543 од.;
- RENAULT Megane - 527 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 407 од.;
- AUDI Q5 - 395 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 359 од.;
- NISSAN Leaf - 355 од.;
- TESLA Model Y - 341 од.;
- NISSAN Rogue - 322 од.;
- TESLA Model 3 - 312 од.
Нагадаємо:
У січні 2025 року ввезли близько 2600 вживаних легковиків з США, що на 3% менше, ніж у той самий період 2023 року.