В Україні впав попит на вживані авто: найпопулярніші моделі

В Україні у січні 2025 року автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46,6%.

Далі йдуть:

дизельні – 24,4%;

електромобілі – 20,5%;

гібриди – 4,5%;

авто з ГБО – 4%.

Середній вік вживаних машин, що у счні перейшли на українські номери, становить 10 років.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

VOLKSWAGEN Golf - 714 од.; SKODA Octavia - 543 од.; RENAULT Megane - 527 од.; VOLKSWAGEN Tiguan - 407 од.; AUDI Q5 - 395 од.; VOLKSWAGEN Passat - 359 од.; NISSAN Leaf - 355 од.; TESLA Model Y - 341 од.; NISSAN Rogue - 322 од.; TESLA Model 3 - 312 од.

Нагадаємо:

У січні 2025 року ввезли близько 2600 вживаних легковиків з США, що на 3% менше, ніж у той самий період 2023 року.