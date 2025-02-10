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В Україні впав попит на вживані авто: найпопулярніші моделі

Віктор Волокіта — 10 лютого, 09:14
В Україні впав попит на вживані авто: найпопулярніші моделі
Getty Images

В Україні у січні 2025 року автопарк поповнили 14 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно січня 2024 року цей показник зменшився на 16%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46,6%.

Далі йдуть:

  • дизельні – 24,4%;
  • електромобілі – 20,5%;
  • гібриди – 4,5%;
  • авто з ГБО – 4%.

Середній вік вживаних машин, що у счні перейшли на українські номери, становить 10 років.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  1. VOLKSWAGEN Golf - 714 од.;
  2. SKODA Octavia - 543 од.;
  3. RENAULT Megane - 527 од.;
  4. VOLKSWAGEN Tiguan - 407 од.;
  5. AUDI Q5 - 395 од.;
  6. VOLKSWAGEN Passat - 359 од.;
  7. NISSAN Leaf - 355 од.;
  8. TESLA Model Y - 341 од.;
  9. NISSAN Rogue - 322 од.;
  10. TESLA Model 3 - 312 од.

Нагадаємо:

У січні 2025 року ввезли близько 2600 вживаних легковиків з США, що на 3% менше, ніж у той самий період 2023 року.

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