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Україна та США можуть підписати угоду про корисні копалини цього тижня – FT

Віктор Волокіта — 28 квітня, 16:02
Україна та США можуть підписати угоду про корисні копалини цього тижня – FT
Getty Images

Україна та Сполучені Штати Америки наблизилися до підписання угоди про корисні копалини.

Про це пише Financial Times з посиланням на неназване джерело серед топ-чиновників в Україні.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що попередня військова допомога не буде враховуватись у межах цієї угоди.

Співрозмовник FT сказав, що це може відкрити шлях до підписання угоди на цьому тижні.

Раніше українські чиновники казали FТ, що американська вимога використовувати кошти від угоди про корисні копалини для повернення попередньої військової допомоги могла підірвати суверенітет України та зашкодити її вступу до ЄС.

Нагадаємо:

Українська делегація 11–12 квітня провела технічні консультації у Вашингтоні з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо угоди про доступ до корисних копалин.

Міністерство економіки України оприлюднило текст меморандуму зі США щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відбудови.

Майбутній спільний інвестиційний фонд України та США матиме право інвестувати як у розробку родовищ корисних копалин, так і в інфраструктурні проєкти.

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Україна та США можуть підписати угоду про корисні копалини цього тижня – FT
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