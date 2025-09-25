Мерц підтримав "мегапозику" у 140 мільярдів євро для України за рахунок Росії

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц підтримує використання заморожених російських активів для України та закликає ЄС розблокувати кредит у розмірі 140 млрд євро.

Про це повідомляє Financial Times.

Мерц закликав ЄС використовувати заморожені російські активи для фінансування військових дій України, аргументуючи це тим, що такий крок дозволить розблокувати кредит у розмірі 140 млрд євро для Києва і продемонструвати стійкість проти російської агресії.

Минулий канцлер соціал-демократ Олаф Шольц виступав проти фінансування воєнних дії України за рахунок заморожених російських активів.

Мерц, своєю чергою, заявив, що кредит повинен бути використаний для фінансування військового обладнання, а уряди ЄС повинні приймати рішення про закупівлі спільно з Києвом.

Заклик лідера найбільшої економіки Європи та найбільшого спонсора України пролунав у той час, коли Європейська комісія розглядає варіанти використання російських активів на суму 194 млрд євро, що зберігаються в Euroclear, центральному депозитарії цінних паперів Бельгії.

Він наголосив, що блок повинен знайти правовий механізм для використання цих активів, заявивши, що необхідно "систематично і масово підвищувати вартість агресії Росії".

Уряди країн ЄС, включаючи Німеччину, довго чинили опір конфіскації активів, посилаючись на фінансові та юридичні ризики і висловлюючи занепокоєння, що такий крок може підірвати довіру до євро як резервної валюти і спровокувати ескалацію військових дій з боку Росії.

Мерц заявив, що ЄС може надати безвідсоткову позику на суму майже 140 млрд євро "без втручання у права власності", додавши: "Ця позика буде погашена лише після того, як Росія компенсує Україні збитки, завдані нею під час цієї війни".

"Зараз я виступаю за мобілізацію фінансових ресурсів у масштабах, які забезпечать військову стійкість України на кілька років", – написав він.

Мерц наголосив, що кошти повинні бути спрямовані виключно на придбання військового обладнання, а не на покриття загального бюджету України.

Згідно з пропозицією Мерца, спочатку кредит буде гарантований державами-членами, а потім забезпечений за рахунок коштів з наступного довгострокового бюджету ЄС на 2028 рік.

Нагадаємо:

ЄС може надати Україні так звану "репараційну позику" обсягом до 130 млрд євро, але остаточний розмір фінансування визначать після оцінки потреб України у 2026-2027 роках, яку проведе МВФ.