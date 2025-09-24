ЄС готує мегапозику Україні на 130 мільярдів євро із заморожених активів РФ

ЄС може надати Україні так звану "репараційну позику" обсягом до 130 млрд євро, але остаточний розмір фінансування визначать після оцінки потреб України у 2026-2027 роках, яку проведе МВФ.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на європейських чиновників.

Ідею репараційної позики, що ґрунтується на заморожених на Заході російських активах після вторгнення РФ 2022 року, вперше озвучила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 10 вересня.

Позика покликана допомогти Києву фінансувати оборону і має бути повернута Україною тільки тоді, коли Росія виплатить репарації за мирною угодою. Ризики гарантуватимуть спільно країни ЄС і, можливо, інші держави "Великої сімки".

Із приблизно 210 млрд євро російських активів у Європі більша частина зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear. Чиновники уточнюють, що 175 млрд євро з цих активів уже перетворилися на готівку і можуть стати базою для нової позики.

Перед запуском механізму ЄС спершу планує погасити попередню позику G7 на 45 млрд євро. Після цього, за словами трьох учасників переговорів, для нового інструменту може залишитися близько 130 млрд євро.

Нагадаємо:

У липні 2025 року Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок доходів з росактивів у рамках іншої ініціативи – ERA від держав G7.

У червні Україна також отримала від Європейського Союзу 1 млрд євро за рахунок російських заморожених активів.

У 2024 році G7 погодила спільне надання Україні позики на 50 млрд доларів за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів. Євросоюз загалом має перерахувати 18,1 млрд євро у межах цього механізму.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз припинив обговорення конфіскації заморожених російських активів. Відповідно до законодавства ЄС, російські активи мають залишатися без руху доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не компенсує їй завдані цією війною збитки.

Також повідомлялося, що Європейський Союз збирається витягти сотні мільярдів додаткових євро із заморожених російських активів, перемістивши їх в більш ризикований інвестиційний фонд.

Йшлося про те, щоб перевести майже 200 мільярдів євро заморожених російських держактивів, що зберігаються в Бельгії, в новий, більш ризикований інвестиційний фонд, який виплачуватиме вищі відсотки.