Оборонна промисловість та торгівля забезпечили 34% бюджетних надходжень

З початку року переробна промисловість та торгівля тримають лідерство у наповненні бюджету, вони забезпечили майже 34 % усіх надходжень до зведеного бюджету країни.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Найбільше податків сплатили:

переробна промисловість – 17,2 %,

оптова та роздрібна торгівля – 16,6 %,

державне управління й оборона – 11,8 %,

фінансова та страхова діяльність – 10,3 %.

За січень – липень 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024-го сектор переробки зріс на 36,4 % (+52,8 млрд грн), торгівлі та ремонту транспорту на 29,7 % (+45,4 млрд грн), держуправління та оборона на 29,5 % (+32,1 млрд грн), енергопостачання на 35,3 % (+18,7 млрд грн).

Нагадаємо:

З початку 2025 року платники податків сплатили до бюджету майже 89,5 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази або на 65,1 млрд грн більше, ніж за відповідний період торік.